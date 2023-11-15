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14:23, 15 ноября 2023Мир

Кремль прокомментировал планы Финляндии закрыть КПП с Россией

В Кремле выразили сожаление из-за планов Финляндии закрыть КПП на границе с РФ

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Москва сожалеет из-за отказа Хельсинки от хороших отношений с Россией, избравшего вместо этого дистанцирование от прежних двусторонних успехов. Так планы Финляндии об ограничении работы КПП на границе с Россией прокомментировал официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки допускают скорое закрытие отдельных или всех КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. «Послание от нас в правительстве ясно: мы хотим обеспечить безопасность нашей восточной границы», — сказал Орпо.

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      Виктория Кондратьева
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