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17:09, 14 ноября 2023Мир

Финляндия допустила закрытие всех КПП на границе с Россией

Финляндия допустила закрытие всех КПП на границе с Россией из-за мигрантов

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Финляндия допустила закрытие отдельных или всех КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет Reuters.

Так политик отреагировал на сообщения об увеличении количества людей, перешедших восточную границу страны без необходимых документов. «Послание от нас в правительстве ясно: мы хотим обеспечить безопасность нашей восточной границы», — сказал Орпо.

Ранее глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что республика ограничит дальнейшее движение через КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. По ее словам, ведомство в ближайшее время подготовит законодательное предложение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией и представит его правительству.

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      Виктория Кондратьева
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