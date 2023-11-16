Власти ФРГ и Финляндии обвинили Россию в использовании мигрантов в своих целях

Штайнмайер и Ниинистё заявили, что РФ использует мигрантов для дестабилизации ЕС

Президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинистё обвинили Москву в том, что она целенаправленно использует мигрантов в своих целях для дестабилизации обстановки в данных странах. Их слова приводит ТАСС.

Как утверждает Ниинистё, пограничные органы России «помогают недалеко от границы этим приезжим». По его мнению, мигранты из третьих стран прилетают в Москву, где им за деньги якобы помогают добраться до границы с Финляндией.

В свою очередь, Штайнмайер отметил, что увеличение числа беженцев вызывает волнения в странах Евросоюза (ЕС), в том числе в Германии и Финляндии, о чем, убежден он, знают в России. «Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем случайно», — подчеркнул глава ФРГ.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки допускает скорое закрытие отдельных или всех КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. По данным газеты Helsingin Sanomat, это может произойти уже 16 ноября.