HS: Финляндия намерена закрыть погранпереходы на границе с РФ 16 ноября

Власти Финляндии планируют закрыть погранпереходы на границе с Россией 16 ноября для обеспечения национальной безопасности. Такую дату назвала газета Helsingin Sanomat (HS).

По данным издания, причина такого решения заключается в том, что в среду, 15 ноября, ситуация на восточной границе изменилась. «Пока неясно, планируется ли закрыть все или некоторые пограничные переходы вдоль восточной границы», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки допускают скорое закрытие отдельных или всех КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. В свою очередь, официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за отказа Хельсинки от хороших отношений с Россией, избравшего вместо этого дистанцирование от прежних двусторонних успехов.