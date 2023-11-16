Эстония обвинила Россию в пропуске мигрантов на границе

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс обвинил Россию в пропуске мигрантов на границе

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс обвинил Россию в пропуске нелегальных мигрантов на границе. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований для въезда», — сказал он и добавил, что РФ со своей стороны пропускает мигрантов, которые подают заявление о международной защите, необходимое к рассмотрению.

По его данным, восемь граждан Сомали попытались въехать на эстонскую территорию через Нарву. У них не было шенгенской визы и вида на жительство, поэтому им оформили на границе запрет на въезд, а затем отправили обратно в Россию. При этом граждане Сомали не захотели получить международную защиту, добавил Ляэнеметс. Он также усомнился, что эти лица самостоятельно все придумали.

Ранее кабмин Финляндии из-за ухудшения миграционной обстановки решил закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией до 18 февраля. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.