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00:33, 18 ноября 2023Мир

Финляндия закрыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия закрыла четыре крупнейших пункта пропуска на границе с Россией

Фото: Сергей Компанийченко / РИА Новости

Правительство Финляндии распорядилось закрыть четыре крупнейших по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина республики.

«Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии», — сказано в сообщении.

Таким образом, с 18 ноября будут закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Срок действия данного решения установлен до 18 февраля 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией. По его словам, Россия никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, поэтому выбранный Хельсинки путь конфронтации является большой ошибкой.

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      Марина Совина
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