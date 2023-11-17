Песков ответил на решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

Песков: Финляндия выбрала путь конфронтации с Россией, это большая ошибка

Россия никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии, поэтому выбранный Хельсинки путь конфронтации является большой ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, у стран не было повода для конфронтации, но финны избрали этот путь. «Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации», — подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что Россия и Финляндия всегда имели взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения.

Ранее стало известно, что в ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией. Будут полностью закрыты КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Заявления о предоставлении убежища будут принимать только на пограничных переходах Салла и Вартиус. Известно, что ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.