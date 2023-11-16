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19:30, 16 ноября 2023Бывший СССР

Эстония допустила закрытие границ с Россией

Postimees: власти Эстонии допускают частичное или полное закрытие границ с РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Эстонии допускают частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом заявил глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар, передает издание Postimees.

По его словам, въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это законные основания. «Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — заявил Коммусаар.

Он также отметил, что Эстония знала о планах Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. По мнению Коммусаара, те, кто ранее пользовались финскими КПП, в результате окажутся у эстонских границ.

Ранее Эстония обвинила Россию в пропуске нелегальных мигрантов через границу. По данным МВД страны, восемь граждан Сомали без шенгенской визы попытались въехать на эстонскую территорию.

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      Алевтина Запольская
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