Песков заявил о надуманных обвинениях Финляндии в сторону России

Песков: Россия соблюдает все правила на границе с Финляндией

Российские пограничники соблюдают все правила на границе с Финляндией, поэтому Москва не принимает надуманные обвинения Хельсинки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков опроверг слухи, что Россия способствует миграционному наплыву в Финляндию. «Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Финляндия закрыла четыре крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией. Сообщается, что с 18 ноября по 18 февраля 2024 года будут закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.