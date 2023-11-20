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12:55, 20 ноября 2023Мир

Песков заявил о надуманных обвинениях Финляндии в сторону России

Песков: Россия соблюдает все правила на границе с Финляндией

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские пограничники соблюдают все правила на границе с Финляндией, поэтому Москва не принимает надуманные обвинения Хельсинки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков опроверг слухи, что Россия способствует миграционному наплыву в Финляндию. «Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Финляндия закрыла четыре крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией. Сообщается, что с 18 ноября по 18 февраля 2024 года будут закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

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      Дарья Балацкая
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