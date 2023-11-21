Стало известно об организации доставки беженцев на российско-финскую границу

«Фонтанка»: беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях

Около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию за последние несколько дней. Об этом пишет «Фонтанка».

Также стало известно, как организовывается доставка беженцев на российско-финскую границу. По данным издания, человека довозят до нее на автомобиле с номерами РФ, а затем снабжают велосипедом.

Отмечается, что люди заранее в специальных чатах ищут информацию о том, что их ждет у границы и как можно облегчить свое пребывание там.

«Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками, — сообщает издание. — Совсем без денег никто даже не пытается [перейти границу]».

Ранее в ноябре власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.