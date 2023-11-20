Финляндия заявила о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

Финляндия заявила о готовности закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией

Власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Об этом пишет газета IltaLehti.

По данным издания, правительство премьер-министра Петтери Орпо (Petteri Orpon) может принять соответствующее решение уже в понедельник, 20 ноября. Таким образом, ожидается, что пропускные пункты будут закрыты в ночь с 21 на 22 ноября.

Ранее в ноябре Финляндию обвинили в русофобии из-за закрытия КПП на границе с Россией. Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет отметил, что Хельсинки взяли на вооружение «русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения».