Финляндию обвинили в русофобии из-за закрытия КПП на границе с Россией

Депутат ГД Шеремет назвал решение Финляндии закрыть КПП на границе русофобским

Депутат Государственной Думы (ГД) Михаил Шеремет назвал решение Финляндии закрыть пункты пропуска на границе с Россией русофобским. Свое мнение он выразил в разговоре с РИА Новости.

«Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения», — сказал парламентарий. По его мнению, закрыв КПП, соседняя страна односторонне перечеркнула многовековую совместную историю и экономические связи.

Шеремет обвинил финские власти в том, что они забыли «хорошую народную мудрость: без брата проживешь, а без соседа нет». Этим, по словам депутата, государство обрекло свой народ на «никому не нужное противостояние».

Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе 18 ноября. Местные власти объяснили свое решение наплывом мигрантов из третьих стран, который Россия якобы использует для дестабилизации ситуации в стране. Также пограничники вынужденно блокировали пятый КПП, «Вартиус», из-за перегруженности.