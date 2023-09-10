Россиянам запретили въезд в Европу на машине, со смартфоном и даже чемоданом. Правда ли, что все конфискуют на границе?

Европа запретила россиянам ввоз личных автомобилей, телефонов и туалетной бумаги

В пятницу, 8 сентября, на официальном сайте Еврокомиссии появился документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. Согласно новым комментариям ЕС, россиянам, путешествующим в Европу, запрещается въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях. Все вышеперечисленное может быть расценено как запрещенный импорт и конфисковано.

Каких автомобилей касается запрет?

В 13-м пункте документа под названием «Часто задаваемые вопросы» на вопрос, могут ли граждане России, путешествующие в Европу с туристическими целями, временно ввозить личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI, Еврокомиссия отвечает твердое «нет».

Таким образом, под запрет попадают все транспортные средства, в том числе с таможенным кодом 8703 ст. 3i Регламента 833/2014 — это легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки менее чем десяти человек. Конфисковать их могут независимо от того, используются они в частных или коммерческих целях.

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Отмечается, что в большей степени это касается автомобилей, имеющих российские номера и зарегистрированных в России. При этом продолжительность их пребывания на территории Евросоюза, а также таможенные процедуры, которые были использованы для ввоза, не имеют значения.

Юристы подчеркивают, что разъяснения Еврокомиссии носят рекомендательный характер и каждая из 27 стран Евросоюза может интерпретировать их по своему.

По мнению специалистов, некоторые государства ЕС, например, Италия не будут применять санкций в отношении физлиц из России, в то время как страны вроде Германии могут быть настроены жестче

«Как это интерпретируют немцы, мы сами прекрасно видим. Кстати, регламент переводится на все 24 языка. Например, в английском тексте есть слова "транспорт" и "экспорт", а в немецком тексте нет слова "экспорт", там слово "ввоз", поэтому немецкие правоприменители толковали это так. А вот у итальянцев, греков, французов и болгар таких проблем скорее всего не возникнет», — поясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

При этом специалист напоминает, что регламенты и решения совета ЕС от 8 октября 2022 года (восьмой пакет санкций), были направлены лишь на то, чтобы лишить Российскую Федерацию дополнительных экспортных доходов и ни в коем случае не были направлены на простых людей.

Сейчас же, к сожалению, для обычных людей очень сильно вырос риск. Мы надеемся, что органы власти разных членов Евросоюза дадут какой-то комментарий. Например, Ведомство экономики и экспортного контроля ФРГ (Bafa) выпустит разъяснение Сергей Гландин адвокат, партнер BGP Litigation

В Германии уже были прецеденты с конфискацией автомобилей

В Германии у нескольких россиян уже конфисковали автомобили, которые ввозились в ЕС не для продажи и были использованы в личных целях. Например, последняя такая ситуация произошла с жительницей Санкт-Петербурга Ириной, которая отправилась на Всемирную выставку собак в Женеву с четырьмя питомцами.

В Россию женщина возвращалась через Германию на личном транспортном средстве марки Mercedes и должна была сесть на паром до Хельсинки в городе Тавемюнде. Однако в 70 километрах от переправы путешественницу остановил патруль и после осмотра машины потребовал покинуть ее, дав на сборы 10 минут.

В итоге женщина с четырьмя собаками осталась на дороге в лесу, а ее Mercedes был конфискован

При этом в июле Центральная справочная Главного управления таможни ФРГ уже сообщала, что у россиян могут изъять машины с российскими номерами в связи с санкциями. Российские юристы назвали такие действия властей Германии «грубым прочтением санкционных правил».

Россиянам рекомендовали не ездить в Европу на личных машинах

Во избежание таких ситуаций первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рекомендовал российским туристам, планирующим поездки в Европу, осторожнее отнестись к путешествиям в страны ЕС на личных автомобилях.

Спикер отметил, что новые разъяснения Еврокомиссии противоречат базовым нормам демократии. По его словам, такие меры должны приниматься в отношении депутатов Госдумы и против правительства, но никак не против обычных граждан.

Это решение показывает, что борьба ведется не просто с чиновниками, а с российским народом. Это вполне вписывается в концепцию отмены российской культуры, которая некоторое время назад стала так популярна в правящих кругах Евросоюза Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

При этом рекомендацию воздержаться от поездах на машинах в Европу выпустили и в посольстве России в Финляндии. Дипломаты также сослались на соответствующие разъяснения Европейской комиссии относительно санкций против Москвы, в которых говорится о возможной конфискации транспортных средств.

Санкции также касаются смартфонов, косметики и туалетной бумаги

В приложении XXI к статье 3i перечисляются не только автомобили, но также другие вещи, например, мобильные телефоны, ноутбуки, косметика, сумки, которые тоже не могут быть ввезены россиянами в личных целях даже временно.

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В этом списке также числятся туалетная бумага, шампуни, фотокамеры, зубные щетки, драгоценные и полудрагоценные камни, изделия из кожи и меха.

Как быть с конфискованными вещами?

Если случаи с конфискацией все же произошли, адвокаты рекомендуют не оставлять это просто так и обращаться в правоохранительные органы, а затем идти в суд.

«В Германии было несколько кейсов [с конфискацией], и люди, у которых забрали машины, объединились. Теперь там будет полноценный судебный процесс и суд будет обязан рассмотреть доводы русских людей. Он может счесть действия немецких правоохранителей эксцессом исполнителя, может счесть это выходом за пределы предоставленных законом прав и возможностей», — рассказывает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

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Однако, по его словам, может быть и второй вариант. Суд, который будет рассматривать это дело, в праве в порядке 267 статьи договора о функционировании ЕС поставить дело на паузу и отправить в суд Европейского союза запрос, чтобы понимать, как действовать в этой ситуации.

«Тут, к сожалению, на паузу будут поставлены все другие дела, а конфискованные автомобили будут пылиться полтора года, пока этот суд будет давать ответ, правильно ли правоприменители поняли, что хотел совет ЕС 8 октября 2022 года», — заключил Гландин.