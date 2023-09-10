Евросоюз запретил россиянам въезд с личными смартфонами и автомобилями

ЕС подтвердил запрет на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, в страны Европейского союза (ЕС) не разрешается въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой, это может расцениваться как запрещенный импорт, передает РБК со ссылкой на новые разъяснения ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что все транспортные средства, перечисленные в приложении XXI, в том числе код 8703 (легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки менее чем десяти человек), попадают под запрет, если они происходят из России или вывозятся из страны. Неважно, используются ли они в частных или коммерческих целях.

Также Еврокомиссия отрицательно ответила на вопрос о том, могут ли россияне временно перевозить с собой личные вещи, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в странах Евросоюза.

Как пояснил партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов, в список входит косметика, чемоданы, ноутбуки и смартфоны, а также изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, фотокамеры. Среди транспорных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, и яхты.

В июле Центральная справочная Главного управления таможни ФРГ сообщила, что у россиян могут изъять машины с российскими номерами в связи с санкциями. Известно уже о нескольких подобных случаях, которые произошли с гражданами России.

Российское посольство посоветовало не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами до прояснения ситуации с с изъятием транспортных средств.

