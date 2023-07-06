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11:32, 6 июля 2023Мир

Россиянам посоветовали не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами

Посольство России посоветовало не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами

Фото: Martin Meissner / AP

Российское посольство посоветовало не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами до прояснения ситуации с с изъятием транспортных средств. Об этом сказано в Telegram-канале посольства.

В дипломатическом представительстве сообщили, что им известно о случаях арестов машин россиян, это сделано на основании нарушения закона ФРГ «О внешней торговле». В законе и регламенте ЕС говорится о запрете ввоза на территорию Германии российских товаров, в том числе и автомобилей.

Посольство отметило нежелание немецких властей слышать аргументы о том, что автомобили находятся в частной собственности и не предназначены для продажи. Более того, российским гражданам грозит уголовное преследование в связи с нарушением законодательства ФРГ.

Ранее Центральная справочная Главного управления таможни ФРГ сообщила, что у россиян могут изъять машины с российскими номерами в связи с санкциями. Известно уже о нескольких подобных случаях, которые приключились с гражданами России.

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    Александр Слабиев
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