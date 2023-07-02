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11:40, 2 июля 2023Мир

Россияне пожаловались на конфискацию автомобилей в одной европейской стране

РБК: россияне пожаловались на конфискацию автомобилей с российскими номерами в Германии

Фото: Silvan Arnet / Unsplash

В Германии у россиян начали изымать автомобили с российскими номерами, объясняя это санкциями. На конфискацию имущества в европейской стране уже пожаловались несколько человек, пишет РБК.

Подобные действия со стороны немецких таможенников являются грубым прочтением санкционных правил, согласно которым нельзя экспортировать автомобили из России в Евросоюз, считает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин. «Но экспорт — это несколько другая история, это когда человек приезжает на территорию другой страны и хочет там ее (машину — прим. "Ленты.ру") продать», — пояснил эксперт.

С ним согласен и доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий, который назвал конфискацию у россиян автомобилей фундаментальным нарушением права собственности и проявлением очень оригинальной трактовки европейских санкций.

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Известно как минимум о двух случаях изъятия у россиян машин в Германии. Один из них произошел с Иваном Ковалем, который некоторое время проживает в стране. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, объяснив это санкциями.

Мужчина допустил, что такая трактовка правил может быть связана с особенностями немецкого языка. Коваль отметил, что в английской версии регламента ЕС 833/2014 употребляются слова import и export, в немецком есть похожие слова (importieren, exportieren), но более официальный вариант — einführen и ausführen. Они означают не только «импорт» и «экспорт», но еще и «ввозить» и «вывозить».

По словам россиянина, он не собирался реализовывать машину и намерен пойти в суд. «Если прокуратура встанет на сторону таможни и назначит штраф, я никакие штрафы платить не готов, потому что я знаю, что я прав», — добавил Коваль.

Ранее сообщалось, что россиянам стало сложнее получить шенгенскую визу во все страны Европы. По словам экспертов, одобрение документа стало зависеть от личности заявителя. Среди стран, которые охотнее всего выдают россиянам шенген, специалисты указали Францию, Германию, Италию и Грецию. Однако заявления на получение визы сейчас стали рассматривать очень долго.

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    Нина Ташевская
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