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15:23, 6 июня 2023Путешествия

Эксперт рассказал об ухудшении отношения к россиянам во всех странах Европы

Эксперт по туризму Мельник рассказал, что в Европе стали хуже относиться к россиянам

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отношение к россиянам при выдаче шенгенских виз во всех странах Европы сильно ухудшилось. Об этом эксперт по туризму Николай Мельник рассказал изданию «Вечерняя Москва».

Мельник пояснил, что сейчас одобрение визы зависит от личности заявителя. «Они смотрят на предыдущую историю поездок, а также учитывают родство и фактор наличия у человека недвижимости на их территории», — пояснил Мельник.

Среди стран, которые охотнее всего выдают россиянам шенген, эксперт назвал Францию, Германию, Италию и Грецию. Однако заявления на получение визы сейчас стали рассматривать очень долго, предупредил Мельник. Кроме того, их выдают на небольшой срок, например, до месяца.

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При этом страны Прибалтики, по словам эксперта, и вовсе перестали принимать заявления на получение шенгена. Причем наличие родственников, недвижимости или вида на жительства на их территории на это решение не влияет.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые наиболее лояльно относятся к россиянам и активнее других выдают им шенгенские визы. Так, чаще других стран Евросоюза (ЕС) выдавали россиянам шенгенские визы в 2022 году Испания, Италия и Финляндия. Больше всех виз в ЕС россиянам оформило консульство Испании в Москве.

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    Марина Черняк
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