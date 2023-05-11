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16:05, 11 мая 2023Путешествия

Названы наиболее активно выдающие шенген россиянам страны

АТОР: Испания, Италия и Финляндия чаще других стран ЕС выдают россиянам шенгенские визы
СюжетВизы в Европу:

Фото: Vita Marija Murenaite / Unsplash

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые наиболее лояльно относятся к россиянам и активнее других выдают им шенгенские визы. Информация об этом появилась на сайте организации.

Согласно данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году отечественные туристы обращались за шенгеном 687 тысяч раз, и в 10 процентах случаев в получении было отказано.

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Так, чаще других стран Евросоюза (ЕС) выдавали россиянам шенгенские визы в 2022 году ИспанияИталия и Финляндия. Больше всех виз в ЕС россиянам оформило консульство Испании в Москве: почти 144 тысячи въездных документов. Консульство Италии выдало почти 89 тысяч виз, Финляндии — 82 тысячи.

Четвертую и пятую строчки заняли Франция и Греция: консульства в Москве оформили 55 и 41 тысячу въездных документов соответственно. Также в топ лояльных к россиянам стран попали Германия и Венгрия.

Меньше всего шенгенских виз в России в 2022 году выдали консульства Мальты (154 визы), Исландии (181), Словакии (574), Чехии (623) и Люксембурга (891).

Ранее сообщалось, что США и Великобритания в несколько раз увеличили выдачу виз талантливым россиянам за последние три года. Согласно данным Госдепартамента, в 2022 году Соединенные Штаты выдали россиянам 445 «виз талантов». При этом в 2020 году их число составляло 135, а в 2021-м — 247.

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Валентина Процкова
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