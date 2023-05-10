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10:01, 10 мая 2023Путешествия

США и Британия стали в несколько раз чаще выдавать визы талантливым россиянам

РБК: США и Великобритания в несколько раз увеличили выдачу виз талантливым россиянам
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Фото: Christin Hume / Unsplash

США и Великобритания в несколько раз увеличили выдачу виз талантливым россиянам за последние три года. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным Госдепартамента, в 2022 году Соединенные Штаты выдали россиянам 445 «виз талантов» — типа О-1. При этом в 2020 году их число составляло 135, а в 2021 — 247. За первые два месяца 2023 года было предоставлено 72 визы О-1.

Аналогичные британские визы — Global Talent Visa — были выданы россиянам в 2022 году 397 раз, годом ранее — 72 раза, а в 2020-м — 34 раза. Таким образом, Британия тоже стала существенно чаще выдавать талантливым россиянам въездные документы.

Ранее стало известно, что россиянам стали почти в семь раз реже выдавать шенгенские визы в сравнении с долей отказов в 2019 году. Согласно визовой статистике, в 2019 году лишь 1,5 процента российских граждан было отказано в предоставлении шенгена — эта доля была одной из наименьших в мире.

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Зарина Дзагоева
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