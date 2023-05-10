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09:38, 10 мая 2023Путешествия

Россиянам стали в семь раз реже выдавать шенгенские визы

АТОР: в 2022 году в шенгенской визе отказали каждому десятому россиянину

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россиянам стали почти в семь раз реже выдавать шенгенские визы в сравнении с долей отказов в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно визовой статистике, в 2019 году лишь 1,5 процента российских граждан было отказано в предоставлении шенгена — эта доля была одной из наименьших в мире. Тогда как в 2022 году визу не выдали каждому десятому россиянину (более 68 тысяч человек) из 687 тысяч подавших заявление.

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Кроме того, в сравнении с 2021 годом количество отказов в оформлении шенгена гражданам России увеличилось в три раза, а в сравнении с 2020-м — в четыре раза.

«В 2022 году рейтинг стран, в которых подается больше всего заявлений на шенгенскую визу, возглавила Турция (свыше 778 тысяч обращений в 2022 году). Но на протяжении последних девяти лет в лидерах этого процесса неизменно была Россия, которая теперь оказалась на втором месте», — сообщает АТОР.

Ранее Германия отказалась выдать шенгенскую визу российскому туристу, объяснив это тем, что он подпадает под частичную мобилизацию. Такой ответ военнообязанный житель Москвы получил от диппредставительства европейской страны. У немецких дипломатов были сомнения в том, что мужчина вернется на родину.

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Зарина Дзагоева
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