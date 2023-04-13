Популярная страна Европы отказалась выдать шенген военнообязанному россиянину

TourDom: Германия отказалась выдать шенген военнообязанному российскому туристу

Германия отказалась выдать шенгенскую визу российскому туристу, объяснив это тем, что он подпадает под частичную мобилизацию. Об этом пишет портал TourDom.

Такой ответ военнообязанный житель Москвы получил от диппредставительства европейской страны. У немецких дипломатов были сомнения, что мужчина вернется на родину.

При этом, по данным издания, раньше проблем с получением шенгена у россиянина не было. Он регулярно оформлял визу в ФРГ, чтобы навестить проживающую в стране сестру.

Ранее в апреле стало известно, что Болгария ужесточила правила въезда в страну для российских туристов. Российские собственники недвижимости в балканской стране жалуются, что с 13 апреля местное консульство перестало принимать документы на срочную визу.