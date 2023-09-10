Россиян предостерегли от путешествий по Евросоюзу на личном автомобиле

Депутат Новиков предостерег россиян от путешествий по ЕС на личном автомобиле

Россиянам следует внимательно отнестись к запрету Европейского союза (ЕС) на въезд в страны объединения на личном автомобиле, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что в таком решении Евросоюза достаточно много странностей. «Первая из них состоит в том, какая формальная уловка была найдена для того, чтобы создать проблемы для передвижения российских граждан. Это противоречит базовым нормам демократии, которыми так любят гордиться представители Запада», — заявил он.

По словам Новикова, если западные элиты борются с режимом внутри России, то они должны принимать меры против депутатов Госдумы и против правительства, а не против обычных граждан.

«В свое время коммуникации и контакты с Западом были активными. Мне приходилось выезжать для участия в заседаниях международных организаций в некоторые европейские города, но все эти поездки осуществлялись при помощи авиационного транспорта. А личными автомобилями пользуются те граждане, у которых есть какие-то свои либо коммерческие интересы, либо гуманитарные цели, либо личные», — сказал он.

Это решение показывают, что борьба ведется не просто с чиновниками, а с российским народом. Это вполне вписывается в концепцию отмены российской культуры, которая некоторое время назад стала так популярна в правящих кругах Евросоюза Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Если инструментально смотреть, кто должен будет определять степень угрозы по нелегальному импорту, принимать контрмеры, то это конкретные люди, которые будут работать на таможенных пунктах. Здесь возникают большие возможности для произвола и для проявления личностного фактора», — заявил Новиков.

Парламентарий отметил, что на решение таможенных служб будет сильно влиять антироссийская пропаганда на Западе.

«Мы знаем, как агрессивно выглядит антироссийская пропаганда. Когда такой климат, такая атмосфера созданы, ясно, что решения очень часто будут принимать не в пользу тех россиян, которые все-таки попытаются пересечь границу с ЕС», — заключил он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян. В страны ЕС не разрешается въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой, это может расцениваться как запрещенный импорт. Об этом говорится в новых разъяснениях ЕК.

В июле Центральная справочная Главного управления таможни ФРГ сообщила, что у россиян могут изъять машины с российскими номерами в связи с санкциями. Известно уже о нескольких подобных случаях, которые произошли с гражданами России.