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14:00, 10 сентября 2023Путешествия

Россиян призвали воздержаться от поездок в Финляндию на своих машинах

Посольство России призвало воздержаться от поездок в Финляндию на своих машинах

Фото: Sasu Makinen / Globallookpress.com

Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Финляндию на своих машинах из-за рисков конфискации транспорта. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале российского посольства в республике.

Дипломаты ссылаются на соответствующие разъяснения Европейской комиссии относительно санкций против Москвы. Согласно решению Брюсселя, поездка россиян в Европу на собственном транспорте может быть расценена как незаконный ввоз автомобилей, «независимо от цели их использования и срока пребывания».

«Это касается автомобилей с общим числом мест менее 10», — говорится в сообщении.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, согласно которому въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт.

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    Алевтина Запольская
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