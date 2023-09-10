Россиян призвали воздержаться от поездок в Финляндию на своих машинах

Посольство России призвало воздержаться от поездок в Финляндию на своих машинах

Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Финляндию на своих машинах из-за рисков конфискации транспорта. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале российского посольства в республике.

Дипломаты ссылаются на соответствующие разъяснения Европейской комиссии относительно санкций против Москвы. Согласно решению Брюсселя, поездка россиян в Европу на собственном транспорте может быть расценена как незаконный ввоз автомобилей, «независимо от цели их использования и срока пребывания».

«Это касается автомобилей с общим числом мест менее 10», — говорится в сообщении.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, согласно которому въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт.