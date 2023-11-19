Финляндия незапланированно закрыла еще один КПП на границе с Россией

Yle: Финляндия закрыла пункт Вартиус на границе с Россией из-за перегруженности

Власти Финляндии незапланированно закрыли еще один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. Причиной стала перегруженность, пишет местное издание Yle.

В субботу, 18 ноября, пункт «Вартиус» перестал работать около 18:20 по местному времени (19:20 по Москве). По данным источника, за день туда прибыли 67 беженцев.

Как пишет Iltalehti, 17 ноября через «Вартиус» прибыли пять просителей убежища, еще днем ранее их было 18 человек. По информации издания, КПП должен был снова открыться в 8:00 (9:00 по Москве) воскресенья, 19 ноября.

Пункт «Вартиус» — ближайший от закрытого накануне КПП «Ниирала». Расстояние между ними составляет 900 километров (около 11 часов пути на автомобиле).

Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией 18 ноября. Местные власти объяснили свое решение наплывом мигрантов из третьих стран, в котором обвиняют Россию. Погранпункты откроются снова не раньше 18 февраля. Авторы инициативы признали, что эта мера повлечет ряд проблем, например, для людей с двумя паспортами.