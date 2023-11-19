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11:20, 19 ноября 2023Путешествия

Финляндия незапланированно закрыла еще один КПП на границе с Россией

Yle: Финляндия закрыла пункт Вартиус на границе с Россией из-за перегруженности

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Власти Финляндии незапланированно закрыли еще один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. Причиной стала перегруженность, пишет местное издание Yle.

В субботу, 18 ноября, пункт «Вартиус» перестал работать около 18:20 по местному времени (19:20 по Москве). По данным источника, за день туда прибыли 67 беженцев.

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Как пишет Iltalehti, 17 ноября через «Вартиус» прибыли пять просителей убежища, еще днем ранее их было 18 человек. По информации издания, КПП должен был снова открыться в 8:00 (9:00 по Москве) воскресенья, 19 ноября.

Пункт «Вартиус» — ближайший от закрытого накануне КПП «Ниирала». Расстояние между ними составляет 900 километров (около 11 часов пути на автомобиле).

Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией 18 ноября. Местные власти объяснили свое решение наплывом мигрантов из третьих стран, в котором обвиняют Россию. Погранпункты откроются снова не раньше 18 февраля. Авторы инициативы признали, что эта мера повлечет ряд проблем, например, для людей с двумя паспортами.

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      Мария Борисова
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