Опубликована карта открытых и закрытых КПП на границе России и Финляндии

На границе РФ и Финляндии продолжают работать пункты Райя-Йоосеппи и Куусамо

«Лента.ру» публикует карту открытых и закрытых контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе России и Финляндии.

По информации на 21 ноября, продолжают работать пункты Ниирала (Вяртсиля), Иматра (Светогорск), Нуйямаа (Брусничное), Ваалимаа (Торфяновка). Они не будут действовать до 18 февраля 2024 года. Еще три пункта закрыты на неопределенное время: Келлоселькя (Салла), Вартиус (Люття) и Париккала (Сювяоро).

Финляндия начала блокировать КПП на границе с Россией 18 февраля. Позже власти страны заявили о готовности полностью перекрыть рубежи на сухопутной границе с РФ из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Ожидается, что это будет сделано в ночь на 22 ноября.