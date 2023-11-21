Стало известно о сотнях беженцах в Мурманской области на границе с Финляндией

Чибис: прохождение границы с Финляндией в Мурманской области ожидают 300 человек

Прохождение границы между Россией и Финляндией через пункт пропуска «Салла» в Мурманской области ожидают около 300 человек. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис, его слова передает «Интерфакс».

По его словам, иностранцы ждут уже несколько дней. Власти региона обустроили пункты обогрева, чтобы люди не находились на морозе.

Чибис возложил вину за возникновение затора на финляндскую сторону.