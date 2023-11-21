Финляндия приняла первые решения по беженцам из России

Лехтинен: первые решения Финляндии по беженцам из России были отрицательными

Первый решения финляндских миграционных органов по беженцам из России были отрицательными, рассказал в беседе с Yle руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен.

Получившие отказ в предоставлении статус беженца будут возвращены на родину. В основном с территории России перебираются мужчины из Эфиопии, Египта, Йемена.

По словам Лехтинена, первые беженцы из России стали прибывать в августе, сейчас их число превысило 700.

Из-за резкого увеличения числа просящих убежище финляндские власти пошли на закрытие четырех крупных пропускных пунктов на границе с Россией. Однако от ужесточения контроля на границе в Хельсинки все же отказались.