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21:25, 21 ноября 2023Мир

Финляндия приняла первые решения по беженцам из России

Лехтинен: первые решения Финляндии по беженцам из России были отрицательными

Фото: Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

Первый решения финляндских миграционных органов по беженцам из России были отрицательными, рассказал в беседе с Yle руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен.

Получившие отказ в предоставлении статус беженца будут возвращены на родину. В основном с территории России перебираются мужчины из Эфиопии, Египта, Йемена.

По словам Лехтинена, первые беженцы из России стали прибывать в августе, сейчас их число превысило 700.

Из-за резкого увеличения числа просящих убежище финляндские власти пошли на закрытие четырех крупных пропускных пунктов на границе с Россией. Однако от ужесточения контроля на границе в Хельсинки все же отказались.

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      Марина Совина
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