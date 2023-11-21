В Финляндии решили не закрывать всю границу с Россией. Почему в Хельсинки отказались от этой идеи?
Идея об ужесточении ограничений на границе Финляндии с Россией не получила одобрения в Хельсинки. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен отклонил соответствующее предложение правительства.
Заместитель канцлера юстиции оценил представленные проекты — проект решения по ограничениям, проект меморандума и конфиденциальный меморандум — и счел, что причин для полного закрытия границы с Россией нет.
Судя по документам, правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого материального решения нет
Свое решение Пуумалайнен объяснил тем, что документы не содержат достаточных гарантий для беженцев, гарантирующих возможность обратиться за международной защитой, закрепленную в Конституции, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах.
По мнению премьер-министра Петтери Орпо, принятое вице-канцлером решение не означает, что на этом этапе разговоры о закрытии границы с Россией завершены. «Есть и другие модели, работа продолжается», — указал Орпо.
Если Хельсинки все же решит ужесточить ограничения на границе с Россией, это повлечет за собой ряд проблем. Так, встанет вопрос о въезде финнов, лиц с двойным гражданством и студентов, а также о подаче мигрантами заявлений о предоставлении убежища в Финляндии. Кроме того, обращают внимание местные медиа, у России заключены соглашения со многими странами о перемещении дипломатов через границу Финляндии. Помимо этого, встанет ребром вопрос грузовых перевозок и перевозок ядерного топлива и удобрений, поступающих из России.
На российско-финской границе обострилась ситуация с беженцами
За последние дни около 400 беженцев перебрались из России в Финляндию. Убежище, несмотря на предупреждение юристов о получении отказа в суде, просят преимущественно выходцы из арабских стран. Добираться до места назначения им помогают посредники. Они организуют маршрут до Санкт-Петербурга, а затем подвозят беженцев на расстояние не ближе 30 километров от границы, оттуда мигрантам приходится добираться самостоятельно. Цена такого «билета» в Европу составляет две-три тысячи евро.
Финляндия закрыла четыре крупнейших КПП на границе с Россией
Ранее правительство Финляндии распорядилось закрыть четыре наиболее крупных по пассажиропотоку пункта пропуска на границе с Россией. Глава МВД Мари Рантанен объяснила, что причиной решения стал бесконтрольный поток беженцев из таких стран, как Сомали, Йемен и Сирия. По ее данным, все они въезжают в Финляндию из России.
Таким образом, с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, ближайшие к Санкт-Петербургу.
Тем временем в Лапландии к многостороннему автомобильному пункту пропуска Салла, через который идет прием беженцев, прибыли Силы обороны Финляндии. Военнослужащие начали возводить заграждения на границе с Россией. КПП Салла (с финской стороны — Келлоселькя) расположен в 170 километрах от российского города Кандалакша Мурманской области.
Переговоры Финляндии и России не принесли результатов
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что Россия и Финляндия по дипломатическим каналам обсудили сложившуюся на границе ситуацию с потоком беженцев. Однако, признал он, никакого прогресса в ходе переговоров между Хельсинки и Москвой достигнуто не было.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают на границе с Финляндией все правила, поэтому Москва не принимает надуманных обвинений Хельсинки. Он также опроверг слухи, что Россия способствует миграционному наплыву в Финляндию.