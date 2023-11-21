В Финляндии решили не закрывать всю границу с Россией. Почему в Хельсинки отказались от этой идеи?

Финляндия приостановила проект об ужесточении ограничений на границе с РФ

Идея об ужесточении ограничений на границе Финляндии с Россией не получила одобрения в Хельсинки. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен отклонил соответствующее предложение правительства.

Заместитель канцлера юстиции оценил представленные проекты — проект решения по ограничениям, проект меморандума и конфиденциальный меморандум — и счел, что причин для полного закрытия границы с Россией нет.

Судя по документам, правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого материального решения нет Микко Пуумалайнен вице-канцлер юстиции Финляндии

Свое решение Пуумалайнен объяснил тем, что документы не содержат достаточных гарантий для беженцев, гарантирующих возможность обратиться за международной защитой, закрепленную в Конституции, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах.

По мнению премьер-министра Петтери Орпо, принятое вице-канцлером решение не означает, что на этом этапе разговоры о закрытии границы с Россией завершены. «Есть и другие модели, работа продолжается», — указал Орпо.

Если Хельсинки все же решит ужесточить ограничения на границе с Россией, это повлечет за собой ряд проблем. Так, встанет вопрос о въезде финнов, лиц с двойным гражданством и студентов, а также о подаче мигрантами заявлений о предоставлении убежища в Финляндии. Кроме того, обращают внимание местные медиа, у России заключены соглашения со многими странами о перемещении дипломатов через границу Финляндии. Помимо этого, встанет ребром вопрос грузовых перевозок и перевозок ядерного топлива и удобрений, поступающих из России.

На российско-финской границе обострилась ситуация с беженцами

За последние дни около 400 беженцев перебрались из России в Финляндию. Убежище, несмотря на предупреждение юристов о получении отказа в суде, просят преимущественно выходцы из арабских стран. Добираться до места назначения им помогают посредники. Они организуют маршрут до Санкт-Петербурга, а затем подвозят беженцев на расстояние не ближе 30 километров от границы, оттуда мигрантам приходится добираться самостоятельно. Цена такого «билета» в Европу составляет две-три тысячи евро.

Фото: Lehtikuva/ Reuters

Финляндия закрыла четыре крупнейших КПП на границе с Россией

Ранее правительство Финляндии распорядилось закрыть четыре наиболее крупных по пассажиропотоку пункта пропуска на границе с Россией. Глава МВД Мари Рантанен объяснила, что причиной решения стал бесконтрольный поток беженцев из таких стран, как Сомали, Йемен и Сирия. По ее данным, все они въезжают в Финляндию из России.

Таким образом, с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, ближайшие к Санкт-Петербургу.

Тем временем в Лапландии к многостороннему автомобильному пункту пропуска Салла, через который идет прием беженцев, прибыли Силы обороны Финляндии. Военнослужащие начали возводить заграждения на границе с Россией. КПП Салла (с финской стороны — Келлоселькя) расположен в 170 километрах от российского города Кандалакша Мурманской области.

Переговоры Финляндии и России не принесли результатов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что Россия и Финляндия по дипломатическим каналам обсудили сложившуюся на границе ситуацию с потоком беженцев. Однако, признал он, никакого прогресса в ходе переговоров между Хельсинки и Москвой достигнуто не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают на границе с Финляндией все правила, поэтому Москва не принимает надуманных обвинений Хельсинки. Он также опроверг слухи, что Россия способствует миграционному наплыву в Финляндию.