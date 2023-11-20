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18:36, 20 ноября 2023Мир

Власти Финляндии раскрыли детали переговоров с Россией по ситуации на границе

Премьер Финляндии Орло: переговоры с РФ по ситуации на границе не дали результат

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Россия и Финляндия по дипломатическим каналам обсудили сложившуюся на границе ситуацию с потоком беженцев. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет РИА Новости.

По его словам, переговоры между Хельсинки и Москвой ни к каким результатам не привели. «Мы имели контакты по дипломатическим каналам. Никакого прогресса достигнуто не было», — признал глава финского правительства.

Орпо подчеркнул, что власти Финляндии готовят дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае ухудшения ситуации. Финский премьер также ответил на вопрос журналистов о возможном закрытии всей границы с Россией. По его словам, Хельсинки готовы быстро принять решения на этот счет «в случае продолжения развития дестабилизирующей ситуации». Однако он указал, что «для всех было бы лучше», если бы ситуацию можно было бы вернуть на уровень, предшествующий введению ограничений.

Ранее сообщалось, что финские военные начали возводить заграждения на границе с Россией.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных перехода на границе с Россией. Глава МВД объяснила, что причиной решения стал бесконтрольный поток беженцев из таких стран, как Сомали, Йемен и Сирия. По ее данным, все они въезжают в Финляндию якобы из России.

Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Заявления о предоставлении убежища принимают только на пограничных переходах «Салла» и «Вартиус».

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