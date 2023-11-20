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18:28, 20 ноября 2023Мир

Финские военные начали возводить заграждения на границе с Россией

Финские военные начали возводить заграждения на границе с Россией в Лапландии

Фото: Lauri Heino / Reuters

Финские военнослужащие начали возводить заграждения на границе с Россией. Об этом сообщается в аккаунте погранотряда Лапландии в соцсети Х (бывший Twitter).

Отмечается, что Силы обороны Финляндии прибыли в Лапландию к многостороннему автомобильному пункту пропуска (МАПП) Салла, через который идет прием беженцев.

«В Саллу прибыла официальная служба поддержки Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности», — говорится в сообщении.

МАПП Салла (с финской стороны — Келлоселькя) расположен в 170 километрах от российского города Кандалакша Мурманской области. Со стороны Финляндии погранпереход работает каждый день с 8 до 14 часов.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных перехода на границе с Россией. Глава МВД объяснила, что причиной решения стал бесконтрольный поток беженцев из таких стран, как Сомали, Йемен и Сирия. По ее данным, все они въезжают в Финляндию якобы из России.

Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Заявления о предоставлении убежища принимают только на пограничных переходах Салла и Вартиюс.

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