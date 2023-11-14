Финляндия захотела закрыть пункты пересечения границы с Россией

В МВД Финляндии захотели ограничить движение через КПП на границе с Россией

В Финляндии захотели ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Мари Рантанен.

По ее словам, ведомство в ближайшее время подготовит законодательное предложение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией и представит его правительству. Министр также отметила, что на прошлой неделе на границу Финляндии прибыл 71 беженец. Она пояснила, что этот вопрос обсуждался с российскими властями, но «желаемого результата не дал».

Ранее Финляндия официально запретила въезд из России в страну на велосипедах с 15 ноября. Ограничение было введено на неопределенный срок. Прежде оно действовало только на юго-востоке страны.