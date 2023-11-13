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19:40, 13 ноября 2023Путешествия

Финляндия запретила въезд россиян в страну на велосипедах

Посольство РФ: Финляндия запретила въезд россиян в страну на велосипедах

Фото: Markku Ulander / Reuters

Финляндия официально запретила въезд из России в страну на велосипедах с 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Уточняется, что запрет введен на неопределенный срок. Прежде это ограничение действовало только на юго-востоке страны.

Ранее заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари объяснил причину запрета въезжать в страну из России на велосипедах. По словам Луккари, данным способом передвижения между странами часто пользовались нелегальные иммигранты.

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      Зарина Дзагоева
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