Финляндия запретила въезд россиян в страну на велосипедах

Посольство РФ: Финляндия запретила въезд россиян в страну на велосипедах

Финляндия официально запретила въезд из России в страну на велосипедах с 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Уточняется, что запрет введен на неопределенный срок. Прежде это ограничение действовало только на юго-востоке страны.

Ранее заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари объяснил причину запрета въезжать в страну из России на велосипедах. По словам Луккари, данным способом передвижения между странами часто пользовались нелегальные иммигранты.