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19:17, 12 ноября 2023Путешествия

В Финляндии объяснили причину запрета въезжать из России на велосипедах

В Финляндии запретили въезжать из России на велосипедах из-за иммигрантов

Фото: Jakub Durian / Unsplash

Заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари объяснил причину запрета въезжать в страну из России на велосипедах. Об этом сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на слова представителя погранслужбы.

По словам Луккари, данным способом передвижения между странами часто пользовались нелегальные иммигранты. «За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление… Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением», — сообщила общественная телерадиовещательная корпорация.

Ранее в ноябре в Финляндию отказались пускать россиян на велосипедах. Пограничная охрана запретила въезд на территорию страны на данном виде транспорта через пункты пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.

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      Екатерина Ештокина
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