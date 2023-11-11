В Финляндию отказались пускать россиян на велосипедах

Финская пограничная охрана: с 9 ноября запрещен въезд из РФ на велосипедах

Дежурный сотрудник пограничной охраны контрольно-пропускного пункта Ваалимаа сообщил, что с 9 ноября через КПП, расположенные в юго-восточной Финляндии, был запрещен въезд из России на велосипедах. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что пограничник не смог ответить на вопрос, на основании чего введен данный запрет и касается ли он других пунктов пропуска.

Как стало известно «Фонтанке», Финляндия запретила въезд на территорию страны на велосипедах через пункты пропуск Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.

«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — рассказал один из собеседников издания.

В сентябре Финляндия ввела круглосуточный контроль на КПП «Нейден» на границе с Норвегией для предотвращения въезда автомобилей с российскими номерами. До принятия соответствующего решения таможенный контроль осуществлялся лишь в дневное время, а ночью проводились эпизодические проверки. С введением круглосуточного контроля финские власти рассчитывают полностью перекрыть транзит автомобилей из России через Норвегию, которая по-прежнему разрешает въезд россиянам.