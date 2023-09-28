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20:25, 28 сентября 2023Мир

Финляндия ввела круглосуточный контроль за автомобилями из России

Власти Финляндии ввели контроль для предотвращения въезда российских автомобилей

Фото: Janis Laizans / Reuters

Финляндия ввела круглосуточный контроль на контрольно-пропускном пункте «Нейден» на границе с Норвегией для предотвращения въезда автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает норвежский портал The Barents Observer.

Отмечается, что до принятия соответствующего решения таможенный контроль осуществлялся лишь в дневное время, а ночью проводились эпизодические проверки. С введением круглосуточного контроля финские власти рассчитывают полностью перекрыть транзит автомобилей из России через Норвегию, которая по-прежнему разрешает въезд россиянам.

Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям с полуночи 16 сентября. Теперь попасть в страну больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. Кроме того, известно, что в новых правилах будут некоторые исключения, о которых сообщат дополнительно.

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