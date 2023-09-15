Финляндия уточнила сроки введения запрета на въезд российских автомобилей

Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям с полуночи 16 сентября

Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям с полуночи 16 сентября. Сроки введения ограничений уточнила глава МИД страны Элина Валтонен, слова которой приводит местное издание Yle.

По данным источника, въезжать в Финляндию больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. Кроме того, известно, что в новых правилах будут некоторые исключения, о которых сообщат дополнительно.

10 сентября Еврокомиссия (ЕК) подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт. Позже Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Однако российские посольства в Литве и Латвии призвали граждан страны отказаться от поездок в эти государства на автомобилях с регистрационными знаками РФ.