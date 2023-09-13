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17:21, 13 сентября 2023Путешествия

Россиян призвали отказаться от поездок на авто в Литву и Латвию

Посольства РФ призвали граждан отказаться от поездок в Латвию и Литву на авто

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские посольства в Литве и Латвии призвали граждан страны отказаться от поездок в эти государства на автомобилях с регистрационными знаками РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Рекомендация связана с тем, что власти балтийских стран, согласно инструкциям Еврокомиссии, стали конфисковывать машины россиян. «В случае конфискации транспортных средств просим доводить соответствующую информацию до посольства России в Латвии», — заявила дипмиссия в государстве.

Ранее стало известно, что с 10:00 13 сентября Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии. При этом запрет действует независимо от того, на каком основании водитель пребывает в Эстонии или Евросоюзе. Отмечается, что выезд из Эстонии для российских машин открыт.

10 сентября Евросоюз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Спустя два дня Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые к россиянам меры.

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    Зарина Дзагоева
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