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10:35, 13 сентября 2023Путешествия

Эстония запретила въезд в страну российским автомобилям

ERR: с 13 сентября Эстония запретила российским автомобилям въезд в страну

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами с 10:00 13 сентября в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии. Об этом сообщает издание ERR.

«Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Отмечается, что запрет на въезд автомобилей действует независимо от того, на каком основании водитель пребывает в Эстонии или Евросоюзе (ЕС). При этом, по данным издания, российским машинам разрешается выезд из Эстонии через внешнюю границу или пересечение внутренней границы ЕС.

Однако в случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами налоговая и таможенная службы проведут соответствующие процедуры. Водителя обяжут вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия спустя несколько дней пересмотрела свои разъяснения о том, как государствам ЕС необходимо применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров. Как уточнили в ведомстве, национальным органам стран ЕС при исполнении импортного эмбарго следует прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян.

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    Марина Черняк
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