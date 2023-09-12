Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в Евросоюз

Еврокомиссия пересмотрела запрет на ввоз россиянами личных вещей в Евросоюз

Еврокомиссия (ЕК) спустя несколько дней пересмотрела свои разъяснения относительно того, как государствам Евросоюза (ЕС) необходимо применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров. Об этом пишет РБК.

Как уточнили в ведомстве, национальным органам стран ЕС при исполнении импортного эмбарго следует прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян. При этом прежняя рекомендация включала в периметр запрета личные вещи (одежда, предметы гигиены, косметика, мобильные телефоны и т.д). Согласно обновленной 12 сентября рекомендации, запрещен ввоз в ЕС любых товаров из перечня, включая пассажирские автомобили. Как уточнили эксперты, ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей ЕС.

В ЕК добавили, что машины могут быть использованы для обхода существующих ограничительных мер (каким образом — не сообщается). Как уточнили в статье, вероятно, имеется в виду возможность вывоза на личном автомобиле товаров, запрещенных к поставке в Россию. «В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС», — подчеркнуло издание. По мнению спецмиалистов, предметы личной гигиены или одежда не будут интересовать таможню.

10 сентября ЕС заявил о запрете на въезд гражданам РФ с личными смартфонами и автомобилями. В МИД назвали это правило расизмом.