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13:01, 11 сентября 2023Путешествия

В МИД назвали расизмом запрет россиянам ввозить в Евросоюз личные вещи

Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить в ЕС машины и телефоны

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз россиянами машин, телефонов, чемоданов, шампуней и других личных вещей в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

«Я считаю, что это просто расизм, — заявила дипломат. — Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза».

По словам Захаровой, в настоящее время этот расизм вырывается наружу. «Как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом», — добавила она.

Ранее в сентябре врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «глупостью и полным беспределом». При этом чиновник выразил уверенность, что Россия не будет прибегать к зеркальным мерам в этом вопросе.

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    Фариза Бацазова
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