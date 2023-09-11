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07:18, 11 сентября 2023Россия

Глава таможни назвал беспределом запрет россиянам на ввоз в ЕС машин

Глава ФТС Давыдов назвал полным беспределом запрет на ввоз в ЕС машин и шампуней

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «полным беспределом». Свою позицию РБК озвучил врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Чиновник пояснил, что под ударом оказались товары для личного пользования. «Глупость европейцев и вообще полный беспредел. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — сказал он.

Давыдов также выразил уверенность, что Россия не будет прибегать к зеркальным мерам в этом вопросе. «Мы цивилизованные люди в отличие от них», — заявил он.

В пятницу, 8 сентября, на официальном сайте Еврокомиссии появился документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. Согласно новым комментариям ЕС, россиянам, путешествующим в Европу, запрещается въезд на личных автомобилях с российскими номерами, а также ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях. Все вышеперечисленное может быть расценено как запрещенный импорт и конфисковано.

В 13-м пункте документа под названием «Часто задаваемые вопросы» на вопрос, могут ли граждане России, путешествующие в Европу с туристическими целями, временно ввозить личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI, Еврокомиссия отвечает твердое «нет».

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    Марина Совина
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