Финляндия отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией
Финляндия приостановила проект об ужесточении ограничений на границе с Россией
Власти Финляндии отказались ужесточать ограничения на границе с Россией. Как сообщает местное издание Helsingin Sanomat, соответствующее решение принял вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен.
По данным источника, Пуумалайнен оценил представленные ему во вторник, 21 ноября, проект решения по ограничениям, проект меморандума и конфиденциальный меморандум и приостановил проект правительства.