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19:53, 21 ноября 2023Путешествия

Финляндия отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией

Финляндия приостановила проект об ужесточении ограничений на границе с Россией

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Финляндии отказались ужесточать ограничения на границе с Россией. Как сообщает местное издание Helsingin Sanomat, соответствующее решение принял вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен.

По данным источника, Пуумалайнен оценил представленные ему во вторник, 21 ноября, проект решения по ограничениям, проект меморандума и конфиденциальный меморандум и приостановил проект правительства.

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      Алина Черненко
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