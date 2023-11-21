Финляндия отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией

Финляндия приостановила проект об ужесточении ограничений на границе с Россией

Власти Финляндии отказались ужесточать ограничения на границе с Россией. Как сообщает местное издание Helsingin Sanomat, соответствующее решение принял вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен.

По данным источника, Пуумалайнен оценил представленные ему во вторник, 21 ноября, проект решения по ограничениям, проект меморандума и конфиденциальный меморандум и приостановил проект правительства.