Финляндия направила дополнительные силы к границе с Россией

Frontex направило в Финляндию сотрудников для усиления границы с Россией

Агентство Европейского союза (ЕС) по границам Frontex направило в Финляндию сотрудников для усиления пограничного контроля с Россией. В состав персонала входят офицеры пограничной службы, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает Yle.

По данным финской телерадиокомпании, всего в страну прибудут 50 пограничников и другой персонал, а также оборудование, в том числе патрульные машины. Планируется, что сотрудники Frontex пробудут в Финляндии как минимум два месяца.

Офицер из штаба Пограничной службы Вилле Йоскитт сообщил, что агентство работает под руководством и в присутствии пограничного контроля Финляндии. По его словам, ранее в стране находились 10-15 постоянных сотрудников Frontex, однако в этом году их будет больше. Йоскитт отметил, что дополнительный персонал разместят вдоль всей восточной границы государства. С собой они привезут тепловизионные камеры, добавил офицер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Frontex справляются с ситуацией на границе с Россией. Он также оценил вероятность вмешательства в ситуацию и отметил, что в Хельсинки не запрашивали военной помощи от альянса для усиления приграничного контроля.