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14:57, 27 ноября 2023Мир

НАТО оценила вероятность вмешательства в ситуацию на границе Финляндии и России

Столтенберг: НАТО не станет вмешиваться в ситуацию на границе Финляндии и России

Фото: Lehtikuva / Reuters

Финляндия и агентство Европейского союза (ЕС) по границам Frontex справляются с ситуацией на границе с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Генсек оценил вероятность вмешательства в ситуацию и отметил, что в Хельсинки не запрашивали военной помощи от альянса для усиления приграничного контроля. «НАТО приветствует меры, предпринятые Финляндией для усиления границы с Россией», — сказал Столтенберг, отметив, что не осведомлен о подробностях миграционной ситуации на границе.

Ранее заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что финское правительство должно принять решение о полном закрытии границ с Россией. По ее словам, наплыв мигрантов является «гибридной операцией России», являющейся «шагом, направленным против национальной безопасности Финляндии».

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      Виктория Кондратьева
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