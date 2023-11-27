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12:39, 27 ноября 2023Мир

Правительство Финляндии призвало полностью закрыть границу с Россией

Yle: заместитель премьер-министра Финляндии Пурра призвала закрыть границу с РФ

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Финское правительство должно принять решение о полном закрытии границ с Россией, заявила заместитель премьер-министр и министр финансов Финляндии Риикка Пурра. Ее цитирует телеканал Yle.

«У нас нет других вариантов. Никакая суета на границе не поможет», — написала зампремьера в своем блоге.

По ее словам, наплыв мигрантов является «гибридной операцией России», являющейся «шагом, направленным против национальной безопасности Финляндии».

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен также обвинила российские власти в перевозке мигрантов к границе и предупредила, что если это продолжится, границы будут полностью закрыты.

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      Глеб Бажуткин
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