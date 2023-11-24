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02:30, 24 ноября 2023Мир

Финляндия назвала условие для полного закрытия границы с Россией

МВД Финляндии: граница с РФ будет закрыта, если поток мигрантов не снизится

Фото: Сергей Компанийченко / РИА Новости

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в эфире Yle назвала условие, при котором страна закроет последний рабочий КПП на границе с Россией. Она обвинила российские власти в перевозке мигрантов к границе и предупредила, что если это продолжится, границы будут полностью закрыты.

«Если российские власти продолжат перевозить мигрантов к границе или вблизи нее, то ситуация будет такова, что мы закроем всю нашу восточную границу», — заявила она.

Премьер-министр республики Петтери Орпо, в свою очередь, отметил, что если нынешние меры по закрытию семи из восьми погранпереходов с Россией окажутся неэффективными, то Хельсинки примут дополнительные меры.

Ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

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      Марина Совина
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