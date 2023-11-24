Километровые пробки и попытка прорваться. Финляндия почти целиком закрыла границу с Россией. Что там происходит?

Власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с РФ, кроме Райя-Йоосеппи

Власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

Как ранее сообщали СМИ, погранпереходы перестанут пропускать людей в полночь (01:00 по московскому времени) с 23 на 24 ноября 2023 года и не будут работать вплоть до 23 декабря. При этом, по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, если ситуация с мигрантами ухудшится, будут приняты более жесткие меры.

Дальнобойщики боятся потерять работу, а мигранты пытаются прорвать границу

Днем в четверг, 23 ноября, на российском КПП Люття в Карелии образовалась километровая пробка из фур. Растерянные дальнобойщики не знают, что им делать дальше. Водители фур жалуются, что из-за закрытия границы они могут лишиться работы. Иностранные беженцы уже попытались прорвать один из погранпереходов на границе.

Тем временем на КПП Лотта, который находится в сотнях километров от Лютти (в Мурманской области), ситуация спокойная. Автомобилей и очередей на пункте проверки документов при проезде с российской стороны нет. Отмечается, что примерно в 100 километрах от границы организован пункт проверки документов.

Однако на других погранпунктах Мурманской области далеко не так спокойно. На КПП Салла мигранты, желающие попасть из России в Финляндию, попытались прорвать границу. В связи с этим властям региона пришлось вводить режим повышенной готовности. По данным губернатора приграничного российского региона Андрея Чибиса, 23 ноября на КПП находилось около 400 человек, из них в Финляндию пустили только 50. Сообщается, что для мигрантов в Мурманской области откроют три пункта временного размещения.

Усиливать безопасность на границе планирует и Финляндия — силами Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. На следующей неделе оно направят в страну полсотни офицеров пограничной службы и другой персонал, а также патрульные машины. Таким образом Евросоюз решил помочь Хельсинки в охране границы с Россией.

Противники закрытия границ вышли на митинги в Финляндии

Наибольшее влияние ситуация окажет на живущих в Финляндии россиян, которые оказались отрезаны от своих семей. Возмущенные граждане провели митинг против закрытия границ около финского парламента в Хельсинки. В акции участвовало около трехсот человек, в руках они держали плакаты «Не лишайте нас связи с нашими семьями», «С Новым годом без семьи», «Иметь семью — это право, а не привилегия», «Закрытие границ не поможет решить проблему», «Мы хотим видеть наши семьи».

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Еще одна активистка по имени Ольга Чертоусова, организовавшая акцию протеста, живет в Финляндии чуть больше полугода вместе с мужем. Супруги переехали из-за предложения по работе, однако теперь боятся, что нескоро увидят родных. Чертоусова подчеркнула, что понимает стремление финских властей обезопасить свой народ. «Но мы также за то, чтобы наше право на перемещение и общение с семьей не нарушалось», — пояснила она.

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Закрытие КПП повлияли и на автомобильные грузоперевозки. После закрытия погранпереходов грузоперевозчики сменили свои маршруты. Как утверждает президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин, это произошло без потерь.

«Проблем у грузоперевозчиков не возникло, так как потеря маршрута компенсируется другими направлениями, например, внутренними. Это Москва и новые территории. Если брать зарубежные маршруты, то это Грузия, Казахстан, Киргизия, Китай, Турция, Иран. Эти маршруты сейчас будут более востребованы», — пояснил он.

Финляндия закрывает границу из-за наплыва беженцев из России

Власти Финляндии начали поочередно перекрывать погранпереходы из-за большого наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Сомали, которые пребывали в страну через Россию. Убежище просят в основном выходцы из арабских стран. Добираться до места назначения им помогали посредники. Они организовывали маршруты до Санкт-Петербурга, а затем подвозили беженцев на расстояние не ближе 30 километров от границы, оттуда мигранты самостоятельно добирались до КПП на велосипедах. Стоимость подобной услуги составляет две-три тысячи евро (193-280 тысяч рублей).

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что Москва и Хельсинки уже обсудили сложившуюся на границе ситуацию с потоком беженцев, но никакого прогресса в ходе переговоров достигнуто не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают на границе с Финляндией все правила, поэтому Москва не принимает надуманных обвинений Хельсинки. Он также опроверг слухи, что Россия способствует миграционному наплыву в Финляндию.

Погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. И в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции. А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то, опять же, здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

Вслед за Финляндией о возможном закрытии границы высказались в Норвегии

Глава Министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии Энгер Мель заявила о готовности закрыть КПП Стурскуг, если это будет необходимо. Она добавила, что на данный момент «аномального движения» на границе с Россией не наблюдается.

При этом в посольстве РФ в Норвегии допустили отказ скандинавской страны от решения закрыть единственный контрольно-пропускной пункт. Российская и норвежская стороны поддерживают диалог по различным каналам в отношении вопросов о работе КПП. Есть основания рассчитывать, что, возможно, его закрывать не будут, отметили в посольстве.

