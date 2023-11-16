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18:17, 16 ноября 2023Путешествия

Норвегия заявила о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Глава Минюста Норвегии заявила о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Министерстве юстиции и общественной безопасности Норвегии заявили о готовности закрыть Стурскуг — единственный КПП на границе с Россией. Об этом сообщила глава ведомства Эмили Энгер Мель, ее слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство NTB.

Мель отметила, что в Минюсте внимательно следят за ситуацией и считают возможным остановить работу погранпункта, если это будет необходимо.

«На данный момент мы не наблюдаем какого-либо аномального движения на [КПП] Стурскуг. Движение небольшое и оставалось малым всю осень», — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что четыре пограничных перехода на границе с Россией будут закрыты в ночь с 17 на 18 ноября. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

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      Алина Черненко
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