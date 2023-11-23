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21:35, 23 ноября 2023Мир

Эстония высказалась о закрытии КПП на границе с Россией

МВД Эстонии: Таллин не спешит закрывать КПП на границе с РФ по примеру Финляндии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Эстония не спешит закрывать контрольно-пропуснкые пункты (КПП) на границе с Россией по примеру Финляндии, так как миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс, пишет РИА Новости.

По его словам, Таллин не будет делать этого только «чтобы показать свою активность или ради имиджа». «Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю», — высказался глава МВД.

Он добавил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией. По его словам, это скорее демонстрация перед противником, а также нагнетание страха в эстонском обществе, что якобы является одной из целей России.

Ранее кабинет министров Финляндии решил закрыть все КПП на границе с РФ, кроме одного.

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      Марина Совина
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