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20:31, 23 ноября 2023Россия

В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев

В Мурманской области откроют три ПВР для скопившихся на границе беженцев

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

В Мурманской области откроют три пункта временного размещения (ПВР) для скопившихся на границе с Финляндией иностранных беженцев. Об этом говорится в проекте постановления губернатора Андрея Чибиса, опубликованном на портале «Открытый электронный регион».

«Постановляю главам муниципальных образований в Кандалакшском и Кольском районах, а также в городском округе город-герой Мурманск обеспечить организацию и функционирование пунктов временного пребывания», — говорится в документе.

В своем обращении в Telegram-канале губернатор пояснил, что регион не может оставить беженцев на холоде без обогрева и питания. В связи с этим меры для их безопасности и здоровья были приняты, добавил он.

Ранее Чибис сообщил, что 22 ноября иностранные беженцы попытались прорвать границу с Финляндией. Он пояснил, что в Кандалакшском районе скопились «транзитные» беженцы, которые хотят попасть в Финляндию. Глава региона подчеркнул, что главной задачей стоит принятие необходимых мер для обеспечения правопорядка на территории Мурманской области.

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      Никита Абрамов
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