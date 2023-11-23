В Мурманской области откроют три пункта временного размещения для беженцев

В Мурманской области откроют три ПВР для скопившихся на границе беженцев

В Мурманской области откроют три пункта временного размещения (ПВР) для скопившихся на границе с Финляндией иностранных беженцев. Об этом говорится в проекте постановления губернатора Андрея Чибиса, опубликованном на портале «Открытый электронный регион».

«Постановляю главам муниципальных образований в Кандалакшском и Кольском районах, а также в городском округе город-герой Мурманск обеспечить организацию и функционирование пунктов временного пребывания», — говорится в документе.

В своем обращении в Telegram-канале губернатор пояснил, что регион не может оставить беженцев на холоде без обогрева и питания. В связи с этим меры для их безопасности и здоровья были приняты, добавил он.

Ранее Чибис сообщил, что 22 ноября иностранные беженцы попытались прорвать границу с Финляндией. Он пояснил, что в Кандалакшском районе скопились «транзитные» беженцы, которые хотят попасть в Финляндию. Глава региона подчеркнул, что главной задачей стоит принятие необходимых мер для обеспечения правопорядка на территории Мурманской области.